"Il numero di contagi più basso dell'anno": Covid, il bollettino confortante del 28 giugno in un'Italia tutta "bianca" (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 389 i casi di Covid registrati in Italia secondo l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri, invece, i contagi erano stati 782. Il numero dei positivi odierni è il più basso del 2021. Basti pensare che nessun caso è stato rilevato in Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Mentre la Regione con il maggior numero di nuovi contagiati è la Sicilia. I morti nelle ultime 24 ore sono 28, di cui 14 sono vittime pregresse venute fuori da un ricalcolo della Campania e relative al periodo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 389 i casi diregistrati insecondo l'ultimodiramato dal ministeroa Salute. Ieri, invece, ierano stati 782. Ildei positivi odierni è il piùdel 2021. Basti pensare che nessun caso è stato rilevato in Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Mentre la Regione con il maggiordi nuoviati è la Sicilia. I morti nelle ultime 24 ore sono 28, di cui 14 sono vittime pregresse venute fuori da un ricalcoloa Campania e relative al periodo ...

