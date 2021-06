Cade in un dirupo durante un’escursione: grave un uomo (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTocco Caudio – Un uomo di 50 anni, durante una escursione domenicale, è rimasto ferito ed immobilizzato, a seguito di una caduta in un dirupo. Lo sfortunato escursionista è stato recuperato dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale “San Pio” di Benevento. L’incidente si è verificato nella serata di ieri sul monte Taburno, alla località Lemartine del comune di Tocco Caudio, una delle mete preferite per chi vuole godersi il fresco in uno degli angoli più suggestivi del Sannio. Il 50enne era in compagnia di altre 6 persone, quando probabilmente per una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTocco Caudio – Undi 50 anni,una escursione domenicale, è rimasto ferito ed immobilizzato, a seguito di una caduta in un. Lo sfortunato escursionista è stato recuperato dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco ed è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale “San Pio” di Benevento. L’incidente si è verificato nella serata di ieri sul monte Taburno, alla località Lemartine del comune di Tocco Caudio, una delle mete preferite per chi vuole godersi il fresco in uno degli angoli più suggestivi del Sannio. Il 50enne era in compagnia di altre 6 persone, quando probabilmente per una ...

