Bagni: “Mertens è arrivato a un bivio” (Di lunedì 28 giugno 2021) Bagni: “Mertens è arrivato a un bivio, difficile che possa ripetere le stagioni di un tempo. Lorenzo? Con tutto il rispetto per Florenzi lui ha fatto bene ed è un giocatore di un’affidabilità eccezionale” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente, per parlare della Naionale italiana, di Mertens e di Di Lorenzo. Queste le sue parole: SULLA NAZIONALE “Nazionale? Il mio timore era quello di vedere un’Austria aggressiva, attenta, che ha discreti valori tecnici e infatti la partita nel secondo tempo l’hanno fatta loro. Chiesa e ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 28 giugno 2021): “a un, difficile che possa ripetere le stagioni di un tempo. Lorenzo? Con tutto il rispetto per Florenzi lui ha fatto bene ed è un giocatore di un’affidabilità eccezionale” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Salvatore, dirigente, per parlare della Naionale italiana, die di Di Lorenzo. Queste le sue parole: SULLA NAZIONALE “Nazionale? Il mio timore era quello di vedere un’Austria aggressiva, attenta, che ha discreti valori tecnici e infatti la partita nel secondo tempo l’hanno fatta loro. Chiesa e ...

