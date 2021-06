Aumentano i prezzi delle abitazioni

(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2021 l'indice dei(IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dell'1,1% rispetto al trimestre precedente e dell'1,7% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +1,5% nel quarto trimestre 2020). Lo rende noto l'Istat.L'aumento tendenziale dell'IPAB è da attribuire sia ainuove che crescono del 3,9%, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente (quando era +1,8%), sia ai...

L'aumento tendenziale è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove, che crescono del 3,9% (nel trimestre precedente era +1,8%), sia ai prezzi delle abitazioni esistenti, che aumentano dell'1,2% (rallentando lievemente da +1,3% del quarto trimestre).