Amnesty contro Israele | quando diventa un abuso Video

(Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre inci si chiede seInternational diventi ogni giorno più anti sionista, l’Organizzazione auspica che venga emanata una condannalo Stato ebraico. In un nota diramata il 24 giugno, in particolare, l’Ong lancia pesanti accuse dirette alle forze di occupazione israeliane. Le quali avrebbero commesso gravi violazioni nei confronti dei palestinesi.

... ma soprattutto l'intervento degli agentii ragazzi in piedi ed inermi. Da una delle ... Si tratta di una battaglia importantissima ? qui la raccolta firme di? che da troppo tempo va ...... per parlare della guerra dichiarata dal genere umanola natura. Chiude i doc in concorso '... saranno assegnati il Premio AAMOD, il Premio 'Diritti Umani' conferito daInternational ...“I pochi cittadini ebrei di Israele arrestati sono stati trattati con più indulgenza“, ha osservato. Amnesty contro la polizia di Israele In questo quadro, gli agenti non sarebbero riusciti a ...Gli Stati devono prendere “misure immediate” contro il «razzismo sistemico» di cui sono vittime ... È un blog sui diritti umani nato nel 2011 dalla collaborazione tra Amnesty International Italia e il ...