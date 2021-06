Allarme polizia postale | gira un WhatsApp con falso messaggio sul Green Pass

(Di lunedì 28 giugno 2021) Laha lanciato unper la diffusione di unche invita a scaricare il '' chiedendo però, per poterlo fare, di inserire i propri dati bancari. '...

Advertising

MediasetTgcom24 : Allarme polizia postale: gira WhatsApp con falso messaggio Green Pass #GreenPass - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Whatsapp, messaggio truffa per falso Green Pass: allarme della Polizia postale - zazoomblog : Allarme polizia postale: gira WhatsApp con falso messaggio Green Pass - #Allarme #polizia #postale: #WhatsApp - Monicavda83 : RT @MediasetTgcom24: Allarme polizia postale: gira WhatsApp con falso messaggio Green Pass #GreenPass - jimihendrix1980 : RT @MediasetTgcom24: Allarme polizia postale: gira WhatsApp con falso messaggio Green Pass #GreenPass -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme polizia

Lapostale ha lanciato unper la diffusione di un messaggio WhatsApp che invita a scaricare il 'Green Pass' chiedendo però, per poterlo fare, di inserire i propri dati bancari. 'Cliccando ...Sono impegnati i pompieri con i carabinieri forestali, agenti dilocale ed operatori del ... Il sindaco ha lanciato l'sul rischio ambientale.Si era nascosto in una zona boschiva che ha reso difficile la sua cattura il pericoloso killer Lazaro Barbosa, accusato di più 30 stupri e omicidi ...I casi di Covid nel mondo sono oltre 181 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,9 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...