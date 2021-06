Wimbledon 2021: pronostici vittoria finale e quote antepost dopo il sorteggio. Berrettini a 13.00-14.00 e la finale con Nole a 8.00. Kerber a 50 tra le donne (Di domenica 27 giugno 2021) Un anno senza Wimbledon, evento raro e fino al 2020 accaduto solo durante le due guerre mondiali del secolo scorso. Noi qui ci occuperemo solo di pronostici e quote sul vincente dell’edizione 2021 ma ovviamente questo è un evento che va molto oltre i meri aspetti numerici. Partiamo da defending champions, ossia Novak Djokovic (risultati InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 giugno 2021) Un anno senza, evento raro e fino al 2020 accaduto solo durante le due guerre mondiali del secolo scorso. Noi qui ci occuperemo solo disul vincente dell’edizionema ovviamente questo è un evento che va molto oltre i meri aspetti numerici. Partiamo da defending champions, ossia Novak Djokovic (risultati InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportface2016 : #Wimbledon 2021: come e quando seguire il match #Mager-#Londero in diretta - sportface2016 : #Wimbledon 2021, come e quando seguire il match #Sonego-#Sousa in diretta - sportface2016 : #Wimbledon 2021, #Konta si ritira per contatti con positivo al #COVID19 : al suo posto la lucky loser #Wang - DanieleSportapp : L'attesa è terminata. Domani inizierà l'edizione 2021 di Wimbledon. Tanti i motivi di interesse per quello che è da… - sportface2016 : #Wimbledon 2021, come e quando seguire il match #Caruso-#Cilic in diretta -