Un giro in città e i consigli allo chef beneventano, irrompe Barbieri al Bct (VIDEO) (Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Come Ezio Greggio, anche Bruno Barbieri ha deciso di dedicarsi una giornata a passeggio per le strade del centro di Benevento, ad ammirare le bellezze della città che lo sta ospitando e che lo coccolerà questa sera in occasione dell'evento al quale dovrà prendere parte al Bct – Il festival del Cinema e della televisione. Lo chef stellato, volto noto della tv per essere tra gli storici giudici di Masterchef e conduttore di "4 Hotel", non ha voluto perdere l'occasione della scoperta del territorio, nonostante il grande caldo. E allora tappa al Teatro Romano in mattina ...

