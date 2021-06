Renato Sanches | “Il match contro la Germania ci ha fatto riflettere e crescere Dobbiamo essere più compatti”

(Di domenica 27 giugno 2021) Così, centrocampista del Portogallo, prima deldi questa serail Belgio per gli ottavi di finale di Euro 2020 ai media portoghesi: “La partitalaci ha. Non dico che siano più bravi di noi, ma ci hannoe capire che non possiamo rendere le cose facili per gli altri.dare il massimo in ogni partita e avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avutola Francia. Questo ci renderà difficile perdere, ...

... perché cinque anni fa l'esterno non era nella rosa dei convocati a causa di un infortunio, ed era stato rimpiazzato dache si era poi rivelato una grande sorpresa per la nazionale di ...Il portoghese Fernando Santos tiene ancora in panchina Bruno Fernandes, gioca Palhinha dal 1' con Moutinho e. Queste le formazioni ufficiali: BELGIO (3 - 4 - 2 - 1): Courtois; ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.48 A disposizione per il Portogallo: Lopes, Rui Silva, Danilo, Bruno Fernandes, Fonte, Joao Felix, Mendes, Neves, Goncalves, Semedo, Sergio Oliveira, Andre ...Dopo il girone di ferro contro Germania e Francia, il Portogallo affronta il Belgio negli ottavi di finale di Euro 2020. Martinez manda in campo dal 1' i fratelli Hazard. Fernando Santos tiene ancora ...