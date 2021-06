Rave con 700 no mask in paese con variante delta (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un Rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a unparty a Maleo,del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi diin ...

Advertising

SkyTG24 : In 700 senza mascherina a rave in paese del Lodigiano con casi di variante delta - giornaleradiofm : Approfondimenti: Rave con 700 no mask in paese con variante delta: (ANSA) - MALEO, 27 GIU - Oltre 700 persone senza… - ciccolombo : RT @SkyTG24: In 700 senza mascherina a rave in paese del Lodigiano con casi di variante delta - Lucavad72 : RT @SkyTG24: In 700 senza mascherina a rave in paese del Lodigiano con casi di variante delta - a42nno : RT @SkyTG24: In 700 senza mascherina a rave in paese del Lodigiano con casi di variante delta -