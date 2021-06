Olanda - Repubblica Ceca 0 - 2: De Ligt espulso, Schick segna ancora e vola ai quarti (Di domenica 27 giugno 2021) La Repubblica Ceca continua a stupire ed elimina l' Olanda , strafavorita sulla carta in questo ottavo di finale. Davanti a quasi 61 mila spettatori , nella Puskas Arena , l'unica che permette il 100 %... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Lacontinua a stupire ed elimina l', strafavorita sulla carta in questo ottavo di finale. Davanti a quasi 61 mila spettatori , nella Puskas Arena , l'unica che permette il 100 %...

