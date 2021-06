MotoGp, Assen 2021: la gara in Olanda in diretta. Griglia di partenza (Di domenica 27 giugno 2021) Assen , 27 giugno 2021 - Alle 14 semaforo verde del Gp d'Olanda della MotoGp , la nona gara della stagione sullo storico circuito di Assen che promette di dare spettacolo. A partire dalla sfida tutta ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 giugno 2021), 27 giugno- Alle 14 semaforo verde del Gp d'della, la nonadella stagione sullo storico circuito diche promette di dare spettacolo. A partire dalla sfida tutta ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, Valentino Rossi con i migliori nelle qualifiche ad Assen: 'Qui è un paradiso' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ?? AD ASSEN VINCE FOGGIAAAAA!!! ?? Che gara al TT, due italiani sul podio!! IL RESOCONTO ? - SkySportMotoGP : Valentino Rossi con i migliori nelle qualifiche ad Assen: 'Qui è un paradiso' ?? @MotoGP #DutchGP #SkyMotori… - silviansia94_ : No via, non c’è verso. Non ce la faccio a vederlo così, vedere finire la sua carriera in questo modo. #motogp #assen - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #MotoGP #DutchGP Settimo giro e #Quartararo si prende di prepotenza la prima posizione ai danni di… -