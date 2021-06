Michele Merlo: il padre racconta la sua carriera (Di domenica 27 giugno 2021) Il padre di Mike Bird, Domenico Merlo, è tornato a parlare del figlio durante un’intervista. Questa volta, Domenico Merlo ha ricordato il momento in cui Michele ricevette dei “dolorosi no” dopo Amici di Maria De Filippi e della visita privata si Emma. Durante un’intervista per DiPiù, Domenico Merlo, padre del cantante ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha parlato del dolore che travolge lui e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 giugno 2021) Ildi Mike Bird, Domenico, è tornato a parlare del figlio durante un’intervista. Questa volta, Domenicoha ricordato il momento in cuiricevette dei “dolorosi no” dopo Amici di Maria De Filippi e della visita privata si Emma. Durante un’intervista per DiPiù, Domenicodel cantante ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha parlato del dolore che travolge lui e Articolo completo: dal blog SoloDonna

