Mass Effect Legendary Edition compie il miracolo: i giocatori stanno rivalutando Mass Effect Andromeda! (Di domenica 27 giugno 2021) Mass Effect Legendary Edition è riuscito a riaccendere l'amore per la trilogia originale di Bioware nei cuori dei fan, i quali, in tutta onestà, adoravano già dall'inizio le avventure del Comandante Shepard. Questo, tuttavia, non è stato l'unico effetto positivo della trilogia rimasterizzata: sembra infatti che i giocatori, ancora assetati di avventure spaziali, abbiano ripreso in mano Mass Effect Andromeda, il tanto bistrattato quarto capitolo della serie, ambientato in una nuova galassia e, sorpresa ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 giugno 2021)è riuscito a riaccendere l'amore per la trilogia originale di Bioware nei cuori dei fan, i quali, in tutta onestà, adoravano già dall'inizio le avventure del Comandante Shepard. Questo, tuttavia, non è stato l'unico effetto positivo della trilogia rimasterizzata: sembra infatti che i, ancora assetati di avventure spaziali, abbiano ripreso in manoAndromeda, il tanto bistrattato quarto capitolo della serie, ambientato in una nuova galassia e, sorpresa ...

Advertising

GamingToday4 : Mass Effect Legendary Edition: Bioware ha rilasciato una valanga di contenuti pre-lancio - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - GiocareOra : Il regista di Mass Effect indica perché il film di Mass Effect è caduto - dscharles : 31. Mass Effect 3 (XSX). Iba a poner que con esto se cierra un ciclo, pero... falta Andromeda. No? - maplewhite1912 : @drunkside41 Io ho finito Mass Effect 2 in piena nottata! ??Ora penso che , causa estate e afa, mi fermerò prima di… -