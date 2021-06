Maleo, maxi rave party No Mask nell'ex cava: in 700 a ballare (Di domenica 27 giugno 2021) Maleo (Lodi), 27 giugno 2021 - Circa settecento giovani senza mascherina provenienti da tutto i Nord Italia si sono radunati, in mezzo alla campagna di Maleo, per un mega rave party non autorizzato ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 giugno 2021)(Lodi), 27 giugno 2021 - Circa settecento giovani senza mascherina provenienti da tutto i Nord Italia si sono radunati, in mezzo alla campagna di, per un meganon autorizzato ...

Advertising

bizcommunityit : Maleo, maxi rave party nell'ex cava: in 700 a ballare - infoitinterno : Maleo, maxi rave party nell'ex cava: in 700 a ballare - Yogaolic : #Lodi Maleo, maxi rave party nell'ex cava: in 700 a ballare - Giorno_Lodi : Maleo, maxi rave party nell'ex cava: in 700 a ballare - Giorno_Lodi : Paura a Maleo: maxi incendio in una cascina -