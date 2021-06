M5s: Sibilia, 'restare uniti per ripartire più forti' (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu (Adnkronos) - "L'albero cambia le foglie ma conserva le radici: è necessario rifondare le idee e crescere, ma è altrettanto necessario conservare i principi e le origini. Questo non va dimenticato. Il M5S ha tante sensibilità diverse ma sa di dover stare unito per ripartire più forte". È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia in riferimento al futuro del M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu (Adnkronos) - "L'albero cambia le foglie ma conserva le radici: è necessario rifondare le idee e crescere, ma è altrettanto necessario conservare i principi e le origini. Questo non va dimenticato. Il M5S ha tante sensibilità diverse ma sa di dover stare unito perpiù forte". È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carloin riferimento al futuro del M5S.

Ultime Notizie dalla rete : M5s Sibilia Foraggio Italia In Coraggio Italia ex forzisti di peso e ex M5s Oltre al duo Brugnaro - Toti, in Coraggio Italia ci ... che in questa legislatura ha cambiato varie componenti politiche, preferito a Cosimo Sibilia, ...

Tutte le balle di Grillo e le finte retromarce Se davvero l'ex avvocato del popolo vuole guidare il M5S deve farsene una ragione: "Beppe", come lo ... formato da Alessandro Di Battista , Luigi Di Maio , Roberto Fico , Carla Ruocco e Carlo Sibilia . ...

Il codice etico del lusso a 5 stelle Sibilia, Dadone, Buffagni. È l’aristocrazia grillina in guerra fratricida, il lusso che possiamo permetterci, tutti nomi «in possesso di standard di classe internazionale». Il Codice etico del M5S ...

