LIVE Tour de France 2021, seconda tappa in DIRETTA: tensione in gruppo, aumenta l'andatura (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 75 chilometri all'arrivo. 15.51 Continua a piovere, gruppo molto allungato. 15.49 Anche il plotone sul GPM, meno di 2? il ritardo. 15.47 Volata lunghissima: Schelling riesce a battere Perez, conservando così la Maglia a Pois. 15.46 Tra gli attaccanti hanno guadagnato qualche centinaio di metri Schelling, Perez e Koch. 15.44 Inizia la salita per i fuggitivi: 2 km al 3,2%. 15.42 Attenzione perché in gruppo si alza la tensione: le squadre dei big si portano davanti per proteggere i propri capitani. 15.40 Tutto pronto per il secondo GPM: la Côte de Pordic.

