L' inglese di Federico Chiesa sorprende tutti | l' intervista post partita diventa virale

(Di domenica 27 giugno 2021) Il giovane Azzurro ha studiato per anni in una scuola internazionale a Firenze e oggi è in grado di rispondere fluentemente durante le ...

Advertising

Corriere : L’inglese perfetto di Federico Chiesa, il video dell'intervista alle tv straniere - MileTrecarichi : Federico #Chiesa: ?Devastante in campo ?? ?Impeccabile nelle interviste ?? ?Parla un inglese afrodisiaco ?? - andrea_prevosti : Federico Chiesa, l'intervista alle tv straniere: il suo inglese è perfetto - infoitsport : Federico Chiesa, l’intervista perfetta in inglese diventa virale (video) - Marilenapas : RT @Corriere: L’inglese perfetto di Federico Chiesa, il video dell'intervista alle tv straniere -

Ultime Notizie dalla rete : inglese Federico

Il giovane Azzurro ha studiato per anni in una scuola internazionale a Firenze e oggi è in grado di rispondere fluentemente durante le ...Dopo la vittoria contro l'AustriaChiesa sorprende tutti parlando unfluente durante un'intervista alle televisioni straniere“Nel 96, da commentatore, diceva che avrebbe fatto giocare Chiesa (il papà), da ct ha atteso lo ha fatto entrare dopo quasi 90 minuti” ...Federico è un’eccezione ed è per questo, probabilmente, che ha anche riscosso parecchio successo sui social dopo l’intervista rilasciata a ‘BeIN Sports’. Ma dove ha imparato a parlare così bene ...