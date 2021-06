Fisco | Bernini Fi | ' rinvio cartelle è minimo sindacale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Con 263 scadenze fiscali che incombono entro fine luglio, la nuova sospensione deldellee la proroga dei versamenti dell'autotassazione di fine giugno sono il". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria. "Forza Italia farà di tutto per arrivare all'intero anno di pace fiscale per i milioni di imprese che hanno subito i danni più gravi dai lockdown. A questi contribuenti lo Stato deve garantire non solo il tempo per ammortizzare almeno in parte le perdite: servono certezze e semplificazioni. Invece, ...