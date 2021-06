F1, GP Stiria 2021: orario gara TV8. Programma differita in chiaro (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi, domenica 27 giugno, si è disputata la gara del GP di Stiria, ottavo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Spielberg è proseguito il serrato duello tra l’alfiere della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton, ed il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen, con i due separati nella classifica piloti da 12 punti dopo 7 prove. L’ottavo GP della stagione 2021 della F1, il GP di Stiria, sarà trasmesso in differita in tv in chiaro su TV8, mentre la differita streaming gratuita sarà affidata a tv8.it. Programma ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Oggi, domenica 27 giugno, si è disputata ladel GP di, ottavo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Spielberg è proseguito il serrato duello tra l’alfiere della Mercedes, il britannico Lewis Hamilton, ed il pilota della Red Bull, il neerlandese Max Verstappen, con i due separati nella classifica piloti da 12 punti dopo 7 prove. L’ottavo GP della stagionedella F1, il GP di, sarà trasmesso inin tv insu TV8, mentre lastreaming gratuita sarà affidata a tv8.it....

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Stiria: Verstappen spiega la pole allo Sky Tech. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN BEFFA ANCORA LH44 ? Una Ferrari fuori dal Q3, Bottas penalizzato Risultati ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Oggi il GP del Stiria: orari tv e ultime news dall'Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - zazoomblog : F1 Gp di Stiria 2021: la gara live alle 15. Griglia di partenza - #Stiria #2021: #Griglia #partenza -