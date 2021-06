F1 GP Stiria 2021, Binotto: “Sono soddisfatto, è stato un weekend positivo” (Di domenica 27 giugno 2021) “Oggi abbiamo avuto un buon ritmo di gara. E’ un peccato che Leclerc abbia avuto quell’incidente alla prima curva, tuttavia trovarsi ultimo e risalire al settimo posto con tanti sorpassi è un buon segnale. Nel complesso è stato un weekend positivo, malgrado la qualifica non perfetta”. Queste le parole di Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport al termine del GP di Stiria di Formula 1. “Abbiamo qualche giorno per fare un bilancio complessivo e capire come prepararci per il prossimo weekend. Sono contento per la reazione della squadra dopo il GP di Francia. Non si ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Oggi abbiamo avuto un buon ritmo di gara. E’ un peccato che Leclerc abbia avuto quell’incidente alla prima curva, tuttavia trovarsi ultimo e risalire al settimo posto con tanti sorpassi è un buon segnale. Nel complesso èun, malgrado la qualifica non perfetta”. Queste le parole di Mattiaai microfoni di Sky Sport al termine del GP didi Formula 1. “Abbiamo qualche giorno per fare un bilancio complessivo e capire come prepararci per il prossimocontento per la reazione della squadra dopo il GP di Francia. Non si ...

