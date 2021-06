Euro 2021, Uefa all’Ungheria: consentiti simboli arcobaleno allo stadio (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla mancata autorizzazione nella partita contro la Germania la Uefa fa chiarezza con una nota Leggi su mediagol (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla mancata autorizzazione nella partita contro la Germania lafa chiarezza con una nota

Advertising

Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - fattoquotidiano : Renziana sì, e dunque mica fessa. Antonella Manzione, già vigilessa di Firenze chiamata un bel giorno a Roma per es… - SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - bugsbonny76 : RT @fattoquotidiano: NON SI TROVANO LAVORATORI? In Versilia non c’è un posto. “Accetti per i soldi. Poi guardi i contributi e capisci” [LA… - tribuna_treviso : Per entrare nella classifica dei 100mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro bisogna aver fatto più di 689 t… -