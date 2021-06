Covid: interrogazione Fdi, 'impedire rave party no mask illegali' (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia chiede ai Ministri della Salute e dell'Interno di impartire ferree disposizioni per impedire in futuro raduni simili al rave party no mask illegale che si è tenuto nel Lodigiano. La presenza delle Forze dell'Ordine nella zona ha garantito il presidio della stessa, ma non lo svolgimento dell'iniziativa cui hanno preso parte molte persone in evidente stato di alterazione - indotto da alcol e droghe - tenuto conto che risultavano addirittura allestiti dei banchetti per la vendita delle sostanze stupefacenti”. Lo dicono il vice presidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia chiede ai Ministri della Salute e dell'Interno di impartire ferree disposizioni perin futuro raduni simili alnoillegale che si è tenuto nel Lodigiano. La presenza delle Forze dell'Ordine nella zona ha garantito il presidio della stessa, ma non lo svolgimento dell'iniziativa cui hanno preso parte molte persone in evidente stato di alterazione - indotto da alcol e droghe - tenuto conto che risultavano addirittura allestiti dei banchetti per la vendita delle sostanze stupefacenti”. Lo dicono il vice presidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia ...

