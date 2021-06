Belgio-Portogallo | programma e telecronisti Sky e Rai ottavi Euro 2020

(Di domenica 27 giugno 2021) Ile isu Sky Sport e la Rai di, match valido per glidi finale di. E’ probabilmente l’ottavo più affascinante quello che va in scena a La Cartuja di Siviglia perché mette di fronte due squadre che sarebbero teoricamente candidate alla vittoria della competizione. Una tra i primi nel ranking Fifa e i campioni in carica deglipei, invece, andrà a casa prematuramente. Fischio d’inizio alle ore 21 di domenica 27 giugno.sarà visibile su Sky Sport ...

Venerdì prossimo gli azzurri affronteranno a Monaco di Baviera la vincente di. Determinanti gli ingressi di Chiesa e Pessina, entrambi andati a segno seppur entrati in campo in un ...Probabili formazioni/ Quote, quanti dubbi per i due CT! (Euro 2020)Questa è invece una partita di lusso per gli ottavi di finale di Euro 2020. Ilnon è ...L'Italia vola a Monaco di Baviera, ma quanta fatica per battere una coriacea Austria. In uno stadio di Wembley colorato di azzurro, anche se a capienza ...La Repubblica Ceca affronterà l’Olanda. Dal match del 21 uscirà invece la prossima avversaria dell’Italia EURO 2020 continua: all’indomani della sofferta vittoria dell’Italia, il torneo riprende infat ...