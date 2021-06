Ardea, anziano cade dalle scale: è grave, i soccorsi arrivano in eliambulanza (Di domenica 27 giugno 2021) Ardea, attimi di paura questa mattina per un signore anziano rimasto vittima di un incidente domestico. I fatti sono avvenuti intorno alle 12.15 al Parco Manzù all’interndo del Consorzio di Colle Romito. Secondo le prime informazioni l’anziano signore, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto dalle scale della propria abitazione riportando gravi ferite. L’anziano è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed eliambulanza, quest’ ultima è atterrata al Parco Manzù all’interno del Consorzio Colle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021), attimi di paura questa mattina per un signorerimasto vittima di un incidente domestico. I fatti sono avvenuti intorno alle 12.15 al Parco Manzù all’interndo del Consorzio di Colle Romito. Secondo le prime informazioni l’signore, per cause ancora da accertare, sarebbe cadutodella propria abitazione riportando gravi ferite. L’è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed, quest’ ultima è atterrata al Parco Manzù all’interno del Consorzio Colle ...

