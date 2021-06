Antonella Elia si è operata | Pietro Delle Piane è accanto a lei

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 27 giugno 2021) Dopo essere stati al centro del gossip per i loro continui tira e molla in amore,sono tornati a far parlare di sé per essersi mostrati di nuovo felici e innamorati nel post-operatorio della showgirl. Laha subito un ricovero in questi giorni per un suo intervento in una clinica, dove le è statoproprio lo storico fidanzato,. Dopo essersi lasciati di recente, i due appaiono di nuovo complici in una serie di post che laha condiviso del suo post-operatorio, nel quale tra l’altro ...