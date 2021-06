Windows 11 è ufficiale | undici novità da sapere

(Di sabato 26 giugno 2021) Dai layout al menu start, dalle applicazioni Android fino ai requisiti mini, tutto ciò che c’è da(Foto: Microsoft)Microsoft ha presentato ufficialmente11, la nuova versione del sistema operativo di casa che debutterà a fine anno come aggiornamento libero su tutti i computer con la versione 10 a bordo. Facciamo un riepilogo delleconcose da. Come anticipato dai vari rumors, la base di11 è quella del mai nato10x, che è stato di fatto integrato soprattutto a livello di interfaccia grafica. Il nuovo Menu Start di ...

... ossia la versione disponibile su console, dispositivi mobili e Windows 10, devo avvertirti che non ... Puoi scaricare la Useless Sword tramite la pagina ufficiale della mod , cliccando sul tasto Scarica ...