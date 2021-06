Puntura di calabrone: shock anafilattico, salvato in extremis (Di sabato 26 giugno 2021) Ha rischiato di morire per la Puntura di un calabrone . Solo l'intervento tempestivo del 118 e dei militi della Croce Gialla di Camerano ha scongiurato la tragedia. L'uomo, infatti, era andato in ... Leggi su leggo (Di sabato 26 giugno 2021) Ha rischiato di morire per ladi un. Solo l'intervento tempestivo del 118 e dei militi della Croce Gialla di Camerano ha scongiurato la tragedia. L'uomo, infatti, era andato in ...

Advertising

leggoit : Puntura di calabrone: shock anafilattico, salvato in extremis - zazoomblog : In choc anafilattico per la puntura di un calabrone: task force per salvare un 44enne - #anafilattico #puntura… - scuroscuroscuro : RT @YouTvrs: Punto da un #Calabrone va in choc anafilattico: uomo a #Torrette - - YouTvrs : Punto da un #Calabrone va in choc anafilattico: uomo a #Torrette - - EnricoRigoli : @OctavianZaki Simpatci quanto una puntura di calabrone?? -