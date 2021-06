Programmi TV di stasera, sabato 26 giugno 2021. Su Canale 5 Grand Hotel (Di sabato 26 giugno 2021) Grand Hotel - Adriana Ozores Rai1, ore 20.30: Euro 2020 Italia-Austria Dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno, gli Azzurri di Mancini affrontano a sorpresa negli ottavi di finale l’Austria mattatrice della più quotata Ucraina. Rai2, ore 21.05: Ossessione senza Fine – Frammenti di un Incubo – 1^ TV Film del 2019, di Jeff Hare, con Eric Roberts, Emilie Ullerup, Angeline Appel. Prodotto in USA. Durata: 90 minuti. Trama: Ricercato e braccato, il dottor Albert Beck assume un’altra falsa identità ed ottiene un nuovo lavoro in una clinica del sonno. Così facendo, matura un amore ossessivo nei confronti della sua prima paziente. Rai3, ore 21.20: White ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 giugno 2021)- Adriana Ozores Rai1, ore 20.30: Euro 2020 Italia-Austria Dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno, gli Azzurri di Mancini affrontano a sorpresa negli ottavi di finale l’Austria mattatrice della più quotata Ucraina. Rai2, ore 21.05: Ossessione senza Fine – Frammenti di un Incubo – 1^ TV Film del 2019, di Jeff Hare, con Eric Roberts, Emilie Ullerup, Angeline Appel. Prodotto in USA. Durata: 90 minuti. Trama: Ricercato e braccato, il dottor Albert Beck assume un’altra falsa identità ed ottiene un nuovo lavoro in una clinica del sonno. Così facendo, matura un amore ossessivo nei confronti della sua prima paziente. Rai3, ore 21.20: White ...

Advertising

11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 26 Giugno, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi… - marika_donne : RT @angbolat: “Hai programmi per stasera?” “Può essere” è consapevole che lei vorrebbe fare qualcosa ma non ha ancora avuto il coraggio di… - arianna2830 : appello per cambiare amiche subito perché stasera dovevamo fare una videochiamata e io ho cambiato tutti i miei pro… - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 25 Giugno, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi… - giulsbarauau00 : @_sopravvalutato no ama misa che su italia uno passeranno poi tutte le serate registrate quindi magari a luglio,anc… -