Parco del Mercatello: chiuso il bando, presentate al Comune circa 40 proposte (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis Si è chiuso lo scorso 21 giugno il termine per la presentazione delle proposte per spettacoli teatrali, musicali etc… da tenersi nell'arena che il Comune di Salerno allestirà al Parco del Mercatello. Spazio questo trovato in alternativa all'Arena del Mare che quest'anno, a differenza degli altri, verrà allestita solo per 17 giorni, circa una quarantina sono le proposte presentate all'amministrazione comunale. Tra queste sei sono state fatte da Ugo Piastrella direttore artistico del Teatro Nuovo, una da Espedito De Marino, che si esibirà ...

