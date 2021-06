Nonno Gianni Agnelli e Nonna Marella, chi sono i nonni Lapo Elkann (Di sabato 26 giugno 2021) Dichiarazione d’amore di Lapo Elkann ai nonni Gianni Agnelli e Marella. “Mio Nonno è una persona che mi ha fatto crescere tanto, mi ha insegnato tanto e mi ha dato tutto e, sicuramente, è una delle persone che ho amato di più e come lui, anche mia Nonna. sono state persone di grande aiuto, di supporto e di grande affetto in tutti i sensi. Mi sono stati estremamente vicini e sono sempre vicini a me”, afferma Lapo che poi si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Dichiarazione d’amore diai. “Mioè una persona che mi ha fatto crescere tanto, mi ha insegnato tanto e mi ha dato tutto e, sicuramente, è una delle persone che ho amato di più e come lui, anche miastate persone di grande aiuto, di supporto e di grande affetto in tutti i sensi. Mistati estremamente vicini esempre vicini a me”, affermache poi si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per la ...

Advertising

gianni_CN : Minchia ma quanto parla Nonno Giannino e po certi strilli ?? #ilunatici - Gianni_Gia_ : @Bela_Ebbasta Si, Giovanni era mio nonno io sono proprio Gianni. Però grazie :) - DaniMat6 : Oggi è San Giovanni “[...] mio padre Gianni: solo Ilaria mia madre lo ha sempre chiamato Giovanni, e solo nonno Erm… - d_arco75 : @MirkoPaperini @Ruud_Moons @OsservatorioLor @LucaMarelli72 Dici tipo nonno Gianni con la Fiat? No mi sa che a quei… - semprevane : RT @AllTvAndSeries1: #ilunatici Secondo me quella di Nonno Gianni é una strategia per farsi desiderare ... alle volte non c'é presenza piú… -