MotoGP | Vinales | “Con la soft meglio nelle curve”

(Di sabato 26 giugno 2021) “Abbiamo fatto il primo time attack con la media e sapevo che avrei potuto avere un buon tempo, poi abbiamo messo ladavanti perché mi trovavo. Sono soddisfatto anche con le FP4 perché avevamo un bel passo e non con le gomme che mi piacevano di più”. Queste le parole di Maverick, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position ottenuta in sella alla Yamaha nel GP di Olanda di. SportFace.

Maverickottiene la pole position nel Gp di Olanda diin programma domani. Lo spagnolo vola in sella alla sua Yamaha e stampa il record della pista in 1'31"814, precedendo di 71 millesimi il ...Quartararo, leader del Mondiale, completa la doppietta Yamaha con un bel secondo posto mentre a chiudere la prima fila, terzo, c'è il ducatista Pecco Bagnaia. In seconda fila Nakagami , Zarco ...Dopo aver dominato gran parte delle prove libere, Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) conquista anche la pole position del GP d'Olanda, firmando un ...Le dichiarazioni di Maverik Vinales: "Abbiamo messo la soft davanti perché mi trovavo meglio nelle curve", le sue parole ...