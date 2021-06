LIVE Tour de France 2021, prima tappa in DIRETTA: il plotone riprende tutti i fuggitivi tranne Schelling (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 64 chilometri all’arrivo, siamo a un chilometro e mezzo dal traguardo volante. 15.38 Ripresi tutti i fuggitivi tranne Schelling. 15.37 Il gruppo è molto vicino agli altri fuggitivi, ma Schelling, stante quanto riporta la grafica, ha 2’43” sul plotone. 15.35 Schelling è rimasto solo al comando e sta guadagnando parecchio sia sugli inseguitori che sul plotone. 15.33 Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe, per ora, pedalano in coda al gruppo. 15.30 C’è un po’ ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 64 chilometri all’arrivo, siamo a un chilometro e mezzo dal traguardo volante. 15.38 Ripresi. 15.37 Il gruppo è molto vicino agli altri, ma, stante quanto riporta la grafica, ha 2’43” sul. 15.35è rimasto solo al comando e sta guadagnando parecchio sia sugli inseguitori che sul. 15.33 Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe, per ora, pedalano in coda al gruppo. 15.30 C’è un po’ ...

