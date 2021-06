L’ammissione del Papa | “Una parola nostra su Hong Kong non cambierebbe nulla”

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 26 giugno 2021) È una realtàdel, e ci fa ben render conto che la Chiesa di Roma non ha nessuna influenza sui cinesi, soprattutto sul suo governo. Dopo tutti gli sforzi fatti da Bergoglio, per far sì che la presenza cattolica si ricavasse un suo spazio tutto suo all’interno della società cinese, ci si rende