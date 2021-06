La Rappresentante di Lista in tour con un rito collettivo femminista ed ecologista (Di sabato 26 giugno 2021) (Foto: Silvia Cingano)Con la loro Amare sono stati una delle grandi rivelazioni del Festival di Sanremo 2021, quello che doveva essere della rinascita e invece sarà ricordato per l’assenza di pubblico e l’epidemia che non arretrava. Ora sembra che le cose stiano lentamente tornando a una nuova, differente e più consapevole normalità. In questa luce in fondo al tunnel ci accompagnano Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, esponenti di spicco della queer band La Rappresentante di Lista, con il loro My Mamma tour che, dopo la data zero di Arezzo, il 26 giugno inizia ufficialmente da Verona per proseguire a Ferrara (2 luglio), Genova (3), ... Leggi su wired (Di sabato 26 giugno 2021) (Foto: Silvia Cingano)Con la loro Amare sono stati una delle grandi rivelazioni del Festival di Sanremo 2021, quello che doveva essere della rinascita e invece sarà ricordato per l’assenza di pubblico e l’epidemia che non arretrava. Ora sembra che le cose stiano lentamente tornando a una nuova, differente e più consapevole normalità. In questa luce in fondo al tunnel ci accompagnano Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, esponenti di spicco della queer band Ladi, con il loro My Mammache, dopo la data zero di Arezzo, il 26 giugno inizia ufficialmente da Verona per proseguire a Ferrara (2 luglio), Genova (3), ...

ilovetanc7even : qualcuno ha ascoltato la mia richiesta di una fancam T7 con Amare de La Rappresentante di Lista? in caso ripropongo ???? - larenait : Rumors Festival-Illazioni Vocali prosegue con @LRDLofficial che domani sarà al Teatro Romano: un concerto sold out - GammaStereoRoma : La Rappresentante Di Lista - Amare - PantheonVerona : La Rappresentante di Lista da Sanremo, domani al Teatro Romano di Verona. Sold out per la band che risulta essere a… - Nazione_Arezzo : 'Finalmente possiamo suonare il nostro disco'. Lo show della Rappresentante di lista -