I migliori giocatori di Euro 2020 per Wallabies | la Top XI

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 26 giugno 2021)– Tutto è pronto per la fase ad eliminazione diretta di: conclusa la fase a gironi, da stasera partiranno le sfide degli ottavi. Come ogni torneo per nazionali, tuttavia, anchediventa una vetrina per i: non solo per i grandi campioni, ma anche in chiave mercato. L'articolo