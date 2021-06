GP Assen, qualifiche: che doppietta per la Yamaha in Olanda! (Di sabato 26 giugno 2021) Un dominio assoluto della Yamaha. Il GP Assen ha archiviato le qualifiche del sabato regalando lo scettro dei dominatori incontrastati alla scuderia nipponica che ha portato Maverick Vinales in pole position e Fabio Quartararo, suo compagno di squadra, al secondo posto. Terza la Ducati di Francesco Bagnaia. Dodicesimo posto per Valentino Rossi. GP Assen, qualifiche: la griglia di partenza Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Assen (Olanda) che si correrà domani. I giri veloci più importanti del weekend hanno sintetizzato lo strapotere della Yamaha che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Un dominio assoluto della. Il GPha archiviato ledel sabato regalando lo scettro dei dominatori incontrastati alla scuderia nipponica che ha portato Maverick Vinales in pole position e Fabio Quartararo, suo compagno di squadra, al secondo posto. Terza la Ducati di Francesco Bagnaia. Dodicesimo posto per Valentino Rossi. GP: la griglia di partenza Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di(Olanda) che si correrà domani. I giri veloci più importanti del weekend hanno sintetizzato lo strapotere dellache ha ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? VINALES, POLE DA RECORD!! ?? Prima fila per Quartararo e Bagnaia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : Dopo la spaventosa caduta alla curva 10 nelle prove libere del venerdì, Marquez scivola di nuovo sabato durante il… - SkySportMotoGP : ?? ZARCO E BAGNAIA IN Q2!!! ? Altra caduta per Marc Marquez IL LIVE ? - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Bagnaia partirà dalla terza posizione in griglia ad Assen: 'Inizio difficile, ma dopo le Libere 3 abbiamo fatto un rese… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #Assen #AssenGP #DutchGP #Bagnaia ha aggiunto: 'Dobbiamo ancora decidere le gomme, perchè tutte e… -