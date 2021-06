Foggia, Zeman: “Non potevo rifiutare. Io anziano? Mi sento meglio rispetto a quando ero giovane” (Di sabato 26 giugno 2021) “Avevo voglia di tornare ad allenare e non potevo dire di no alla proposta del Foggia”. Zdenek Zeman si è presentato così nella sala conferenze dello Zaccheria, dopo l’annuncio del suo ritorno sulla panchina del Foggia dalla prossima stagione. “Una piazza straordinaria alla quale sono molto legato. Non a caso la prossima stagione sarà l’ottava sulla panchina rossonera. A dimostrazione che mi sono trovato molto bene riuscendo a regalare tante emozioni e, nel contempo, a ricevere tanto. Tutte le componenti hanno ottenuto molte gratificazioni dall’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni. Sono convinto di poter dare ancora ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “Avevo voglia di tornare ad allenare e nondire di no alla proposta del”. Zdeneksi è presentato così nella sala conferenze dello Zaccheria, dopo l’annuncio del suo ritorno sulla panchina deldalla prossima stagione. “Una piazza straordinaria alla quale sono molto legato. Non a caso la prossima stagione sarà l’ottava sulla panchina rossonera. A dimostrazione che mi sono trovato molto bene riuscendo a regalare tante emozioni e, nel contempo, a ricevere tanto. Tutte le componenti hanno ottenuto molte gratificazioni dall’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni. Sono convinto di poter dare ancora ...

Advertising

ZZiliani : E dunque quest’anno si tifa #Foggia. #finoallafine #Zeman - SkyTG24 : Calcio, arrivata l'ufficialità: Zeman è di nuovo allenatore del Foggia - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Foggia, il nuovo allenatore è Zdenek #Zeman: è arrivata la firma sul contratto - fisco24_info : Foggia torna Zemanlandia 'Avevo voglia di rientrare': 'Sono qui per fare calcio propositivo, non mi servono grandi… - Agenzia_Ansa : Foggia, torna Zeman: 'Avevo voglia di rientrare. Sono qui per fare un calcio propositivo, non mi servono i grandi n… -