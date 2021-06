Euro 2020 | Saviano | “Nazionale in ginocchio per dare segnale”

(Di sabato 26 giugno 2021) “Quel gesto così simbolico è degno di rispetto e di umanità, si può prescindere dal rispetto e dall’empatia umana?” si interroga lo scrittore Robertoin un video su Twitter a proposito della scelta dei calciatori delladi inginocchiarsi o meno prima della partita con l’Austria aglipei in solidarietà al movimento ‘Black lives matter’. “Lo si fa, ispirandosi a un gesto, quello di Martin Luther King, quando furono arrestati centinaia di attivisti perché chiedevano il diritto di voto per gli afroamericani. “La nostra è una lotta solidale, noi ci inginocchiamo per mostrare l’amore verso l’altro” aggiunge, sostenendo ...

Advertising

SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - juventusfc : Fra #EURO2020 e #CopaAmerica, il recap di una giornata molto... ??? #?ForzaJuve - CorSport : La #Roma ha scelto: sarà #RuiPatricio il nuovo portiere - muhzakicesardo : RT @EURO2020Hero: @chelseaindo @chelseaindo, sei uno dei nostri #EURO2020Hero! Il tuo post ha conquistato gli schermi giganti della Fan Zon… - Freddyascott : -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... che guadagna circa 140.000a settimana nel suo club, ha avuto un po' di tempo libero dopo che la Norvegia non è riuscita a qualificarsi per', scrive il tabloid. E non c'è dubbio che ...Complessivamente - spiega Tabarelli - la maggiore spesa sarà pertanto di 284,5per famiglia tipo su base annua e questo annulla ampiamente i cali accumulati neldurante la pandemia'. La ...Se confermata, la valutazione assegnata a Sancho sarebbe inferiore di circa 30 milioni di euro rispetto a quella fissata all’estate 2020, quando United e Borussia avevano già trattato il possibile ...Le parole di Riccardo Cucchi in vista dell'importante sfida di stasera che vedrà i ragazzi di Mancini impegnati contro l'Austria a Euro 2020.