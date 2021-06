Dolberg: “Non si può chiedere di più a Damsgaard. Lavora sempre in funzione dei compagni” (Di sabato 26 giugno 2021) Kasper Dolberg, attaccante danese, ha parlato così ai microfoni di DR, come riporta il sito ufficiale della UEFA, dopo la doppietta personale ed il poker rifilato al Galles agli ottavi di finale di Euro 2020:“Damsgaard? È un ottimo giocatore. Lavora sempre in funzione dei compagni. Non si può chiedere di più ad un attaccante”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Kasper, attaccante danese, ha parlato così ai microfoni di DR, come riporta il sito ufficiale della UEFA, dopo la doppietta personale ed il poker rifilato al Galles agli ottavi di finale di Euro 2020:“? È un ottimo giocatore.indei. Non si puòdi più ad un attaccante”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

_Sam_Pick : Il Nizza ha la ghiotta opportunità di sbarazzarsi a molto Dolberg dopo questa partita. Non fatevi fregare, datelo via PRESTO - STnews365 : Euro 2020, Danimarca: Dolberg ringrazia Damsgaard. L'attaccante scandinavo, autore di una doppietta al Galles, affe… - fantapiu3 : #Euro2020, #GallesDanimarca, doppietta per #Dolberg, #Bale non basta, le #pagelle #fantapiu3 della partita.… - danieleinad83 : Ricordo quando non lo voleva nemmemo sua madre #Dolberg - Carwin_Low : @simonkjaer1989 perché non parli con Maldini di Dolberg? ???? -