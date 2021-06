Cristiana Ciacci contro i genitori, la figlia di Little Tony confessa: “Non mi sono sentita amata” (Di sabato 26 giugno 2021) Cristiana Ciacci ha raccontato in un’intervista il complicato rapporto con il padre Little Tony e la madre, Giuliana Brugnoli. Le sue parole descrivono perfettamente il comportamento dei suoi genitori, troppo spesso assenti ed incapaci di donarle amore. “Io sola so quanto ho sofferto“, la dolorosa confessione della donna. Cristiana Ciacci racconta i genitori in un’intervista Cristiana Ciacci è tornata a parlare del complicato rapporto con il compianto papà, Little Tony, scomparso nel 2013 ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 giugno 2021)ha raccontato in un’intervista il complicato rapporto con il padree la madre, Giuliana Brugnoli. Le sue parole descrivono perfettamente il comportamento dei suoi, troppo spesso assenti ed incapaci di donarle amore. “Io sola so quanto ho sofferto“, la dolorosa confessione della donna.racconta iin un’intervistaè tornata a parlare del complicato rapporto con il compianto papà,, scomparso nel 2013 ...

