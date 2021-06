Centrodestra: Sala, 'ormai è una destra, di centro rimarrà poco' (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - "Faccio fatica a spiegarmi" questo stallo sul candidato sindaco del centrodestra a Milano e "noi continuiamo a parlare di centrodestra ma questa sta diventando un po' una 'destra' perché l'idea di un patto Berlusconi-Salvini mi fa pensare che di centro rimanga ben poco". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano, a proposito di quello che sta accadendo nel centrodestra. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - "Faccio fatica a spiegarmi" questo stallo sul candidato sindaco dela Milano e "noi continuiamo a parlare dima questa sta diventando un po' una '' perché l'idea di un patto Berlusconi-Salvini mi fa pensare che dirimanga ben". Così il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine di un evento a Milano, a proposito di quello che sta accadendo nel

