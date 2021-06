Scontro tra imbarcazioni sul lago di Como: un morto e due feriti (Di venerdì 25 giugno 2021) commenta Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente sul lago di Como. Un motoscafo adibito al traino per lo sci nautico si è scontrato con un'altra imbarcazione al largo di Lenno. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 giugno 2021) commenta Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente suldi. Un motoscafo adibito al traino per lo sci nautico si è scontrato con un'altra imbarcazione al largo di Lenno. ...

- TgrRai : Tre persone rimaste ferite, una in maniera molto grave, in uno scontro tra imbarcazioni sul lago di Como all'altezz… - tusciaweb : Scontro tra imbarcazioni nel lago di Como, un morto e due feriti Como - Tragedia sul lago di Como. Una persona è…

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Lago di Como: un morto e due feriti nello scontro tra due barche Lago di Como: scontro tra barche con una giovane vittima. Una persona è morta e due sono rimaste ferite nello scontro fra due imbarcazioni avvenuto questo pomeriggio sul lago di Como . Lo hanno reso noto i vigili ...

Danilo, Trappeto, la Sicilia e il Lungomare negato ... senza la volontà di arrivare a un incontro e a una soluzione che metta fine allo scontro, non ... poi deceduto, aveva nominato una commissione toponomastica che, tra le tante proposte, aveva fatto ...

Scontro tra auto e moto, muore centauro a Elmas Agenzia ANSA Grave scontro in galleria: muore una donna, ferito un militare L’auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con il veicolo dell’esercito all’interno del tunnel – Il traffico è rimasto perturbato per diverse ore ...

Lago di Como, scontro fra barche: un morto e due feriti In uno scontro tra barche oggi sul lago di Como una vittima e due feriti: a morire un ragazzo di 22 anni. Sul Lago di Como, questo pomeriggio, in uno scontro fra due imbarcazioni, una ragazzo di 22 an ...

