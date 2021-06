Scavi di Pompei | spari a via Plinio | marito apre il fuoco contro l' ex moglie | turisti in fuga

(Di venerdì 25 giugno 2021)davanti aglidi, terrore tra i. Poco dopo mezzogiorno due uomini in sella a uno scooter, con casco integrale, hanno sparato dei colpi di pistola, dalla strada, verso il...

Advertising

pompeii_sites : Ritorno a #Pompei Viaggio dietro le quinte degli scavi patrimonio Unesco, tra i ritrovamenti più recenti e i proge… - _pastelpumpkin_ : RT @pompeii_sites: Ritorno a #Pompei Viaggio dietro le quinte degli scavi patrimonio Unesco, tra i ritrovamenti più recenti e i progetti p… - Merckxcycling : RT @JavierToldos: ?? Filippo Palizzi Fanciulla negli scavi di Pompei,1870 - lastep440 : RT @Carmen24583545: Viviamo solo per scoprire la bellezza. Tutto il resto è una forma di attesa — KAHLIL GIBRAN #Camminando a #CasaLett… - Fimusic26 : RT @JavierToldos: ?? Filippo Palizzi Fanciulla negli scavi di Pompei,1870 -

Ultime Notizie dalla rete : Scavi Pompei

Più assunzioni e meno precarietà aglidi. E' quello che chiedono i lavoratori dipendenti di alcune cooperative che da 20 anni circa gestiscono concretamente i servizi museali. Dei servizi ritenuti 'aggiuntivi' ma che in ...La trasmissione ha già visto protagonisti altri luoghi d'Italia, tra cuicon i suoi meravigliosiarcheologici , e nella prossima puntata sarà proprio Napoli al centro della narrazione di ...Spari davanti agli Scavi di Pompei, terrore tra i turisti. Pochi minuti fa due uomini in sella a uno scooter, con casco integrale, hanno sparato dei colpi di pistola, dalla strada, verso il giardino..La voglia di viaggiare è tanta, ma nove famiglie su dieci prediligono rimanere entro i confini nazionali. Per contribuire alla ripartenza ...