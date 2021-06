Sardegna, muore dopo aver salvato figlia 13enne e nipote (Di venerdì 25 giugno 2021) Non ha esistato un secondo: ha visto figlia e nipote in balia delle onde e si è tuffato per salvarle. Ma il mare in burrasca non gli ha lasciato scampo. E' successo in Sardegna , dove un bagnante ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Non ha esistato un secondo: ha vistoin balia delle onde e si è tuffato per salvarle. Ma il mare in burrasca non gli ha lasciato scampo. E' successo in, dove un bagnante ...

