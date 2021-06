Mahmood corre con le Hot Wheels nel video di “Kobra”

(Di venerdì 25 giugno 2021) MILANO – L’11 giugno è uscitoclip di “”, brano contenuto nel nuovo album di“Ghettolimpo”. Il brano, prodotto da DRD, presenta le figure dei, persone di cui non ti puoi fidare e da cui bisogna prendere le distanze: nella vita si deve imparare a distinguere chi ti vuole davvero bene da chi ti vuole sfruttare per altre ragioni. Ilclip di, diretto da Attilio Cusani contiene una speciale collaborazione con Hot– brand di macchinine #1 al mondo e franchise in continua evoluzione – vedelanciato in una corsa ...

Un viaggio in un mondo che, come due binari, corre su un doppio immaginario. Ghettolimpo, il nuovo album di Mahmood, declina due anime dalle molte sfumature, che si ritrovano e intersecano nei testi dell'album, un disco vero che prende ......