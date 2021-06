Elezioni – Sondaggio: a Torino in vantaggio Damilano (Di venerdì 25 giugno 2021) – Lega primo partito – Lega prima partito del centrodestra a Torino città, con il 18% dei consensi, Fratelli d’Italia è all’8,7% e Forza Italia all’8,3%. È quanto emerge dal Sondaggio realizzato da Euromedia Research, la società di Alessandra Ghisleri. Oggi alcuni quotidiani hanno pubblicato un’anticipazione: in vista delle Elezioni amministrative, secondo la rilevazione è in vantaggio il candidato di centrodestra Paolo Damilano: 43,7% contro il 39,6% del suo sfidante di centrosinistra Stefano Lo Russo. Grande soddisfazione di Matteo Salvini, non solo per il risultato della Lega (che sarebbe straordinario ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) – Lega primo partito – Lega prima partito del centrodestra acittà, con il 18% dei consensi, Fratelli d’Italia è all’8,7% e Forza Italia all’8,3%. È quanto emerge dalrealizzato da Euromedia Research, la società di Alessandra Ghisleri. Oggi alcuni quotidiani hanno pubblicato un’anticipazione: in vista delleamministrative, secondo la rilevazione è inil candidato di centrodestra Paolo: 43,7% contro il 39,6% del suo sfidante di centrosinistra Stefano Lo Russo. Grande soddisfazione di Matteo Salvini, non solo per il risultato della Lega (che sarebbe straordinario ...

Advertising

lagazzettato : Elezioni, sondaggio Euromedia: Lega primo partito a Torino - Affaritaliani : Elezioni Roma sondaggio: Cdx in testa, al ballottaggio... Choc Conte per Raggi - aldo_rovi : @CarloCalenda Visto un recente sondaggio :, rileva che la maggioranza dei popoli della UE si riconosce nella destr… - CorriereUmbria : Elezioni, sondaggio Demopolis a Otto e Mezzo: 'Testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia al 21%, il Pd al 20%'… - kromeboy : @PoliticaPerJedi in un sondaggio lontano dalle elezioni rileva sostanzialmente solo chi aderisce ai grossi partiti… -