Covid: Italia tutta bianca da lunedì 28 giugno. Ma resta l’obblico di avere la mascherina (Di venerdì 25 giugno 2021) Italia tutta zona bianca da lunedì 28 giugno 2021. «Ho appena firmato, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Val d'Aosta entra ora in zona bianca». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. La mascherina è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L'ordinanza dice deve essere sempre portata con sè ed è obbligatorio indossarla se c'è margine di rischio anche all'aperto, e sempre al chiuso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 giugno 2021)zonada282021. «Ho appena firmato, e ho appena avvisato il presidente della Regione, che anche la Val d'Aosta entra ora in zona». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Laè euno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L'ordinanza dice deve essere sempre portata con sè ed è obbligatorio indossarla se c'è margine di rischio anche all'aperto, e sempre al chiuso L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

IOitaliait : Dal Servizio Sanitario Nazionale alla Piattaforma Nazionale DGC del @MinisteroSalute fino a #IOapp: come avviene il… - TgLa7 : #Covid: Speranza firma ordinanza, tutta Italia in bianco, anche la Val d'Aosta - Agenzia_Ansa : Covid, Italia tutta bianca da lunedì. Anche la Val d'Aosta abbandona il giallo. Ma il ministro Speranza avverte: 'N… - emanuelecarioti : #CovidItalia #oggi ?? 753 CONTAGI; 56 DECESSI!!! SUPERATI I 127.400 (127.418) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro;… - gsartecucina : EMA approvato sito produttivo per la produzione del vaccino COVID-19 Janssen, sviluppato da Janssen-Cilag Internati… -