Covid – Iss, aumentano i casi della variante indiana Delta (Di venerdì 25 giugno 2021) Iss, aumentano i casi della variante indiana Delta – Pur essendo ancora preponderante su tutto il territorio nazionale la variante Alfa, la cosiddetta "variante inglese", con una percentuale di diffusione del 74,9% sul numero di casi, viene segnalato un aumento, in percentuale, dei casi di variante Kappa e Delta, la cosiddetta "indiana" e un suo sottotipo, che passano dal 4,2% nel mese di maggio, al 16,8% del mese di giugno (dati estratti al 21 del mese).

