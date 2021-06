Covid Gb, contagi variante Delta +46% in una settimana (Di venerdì 25 giugno 2021) I casi di variante Delta nel Regno Unito sono aumentati del 46 per cento in una settimana. Lo rilevano i nuovi dati di Public Health England (Phe), che indicano 35.204 nuovi casi della variante dalla scorsa settimana, per un totale di 111.157, pari appunto ad un incremento del 46%. Una quarantina di questi casi appartengono alla cosiddetta variante Delta Plus, che si diffonde ancora più facilmente e sembra essere più resistente alle terapie. Ma se ora la variante Delta rappresenta circa il 95% dei nuovi casi sequenziati nel Regno Unito, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) I casi dinel Regno Unito sono aumentati del 46 per cento in una. Lo rilevano i nuovi dati di Public Health England (Phe), che indicano 35.204 nuovi casi delladalla scorsa, per un totale di 111.157, pari appunto ad un incremento del 46%. Una quarantina di questi casi appartengono alla cosiddettaPlus, che si diffonde ancora più facilmente e sembra essere più resistente alle terapie. Ma se ora larappresenta circa il 95% dei nuovi casi sequenziati nel Regno Unito, ...

